Eğirdir'de heyelan riski altındaki Sağlık Ocağı Evlerine tahliye kararı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde toprak kayması ve kaya düşmesi nedeniyle İmaret Mahallesindeki Sağlık Ocağı Evleri olarak bilinen 14 bloktan 4'ünün tahliye edilmesine karar verildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, son zamanlarda hava şartlarından dolayı dağ tarafında toprak kayması ve kaya düşme olaylarının yaşandığını, Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve İl Afet Müdürlüğü'nün yerinde incelemeler gerçekleştirdiğini, Ankara'dan gelen teknik heyetin de yerinde incelemelerinden sonra, bölgenin “Risk Altında” olduğu görüşüyle rapor tuttuklarını belirtti.

Teknik heyetin 7269 sayılı yasanın 13. maddesi gereğince, can ve mal güvenliği göz önüne alınarak 4 Blok (64 Daire)'un boşaltılması yönünde verdiği karar doğrultusunda, halen 52'si dolu olan 64 dairenin boşaltılması için emniyet birimleri ve zabıtası marifetiyle, bu evlerde oturanlara “Tahliye Tebligatı” gönderildiğini açıklayan Kaymakam Çelik, acilen bir “Önleme Projesi” hazırlanacağını, kayma ve kaya düşmelerine karşı nasıl bir önlem alınacağının değerlendirileceğini, “Önlenebilir” yönünde rapor çıkması halinde bir bütçe hazırlanıp önleme çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

Kaymakam Çelik, önlenemez şeklinde bir rapor çıkması sonucunda ise 4 blok için yıkım kararının da çıkabileceğini dile getirdi.