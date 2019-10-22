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Eğirdir'de İç Sular Gemi Sevk ve İdare Belgesi sınavı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya Liman Başkanlığı koordinesinde, “İç Sular Gemi Sevk ve İdaresi Sınavı” yapıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya Liman Başkanlığı koordinesinde, “İç Sular Gemi Sevk ve İdaresi Sınavı” yapıldı.


Eğirdir Muazzez ve Yaşar Şapçı İlköğretim Okulunda yapılan ve 71 kişinin katıldığı yazılı sınavda 25 soru sorularak, 40 dakika süre tanındı.


Antalya Liman Başkanlığı'nda görevli Gemi Mühendisi Atilla Piralioğlu'nun komisyon başkanlığını yaptığı sınavda komisyon üyeleri İsmail Cem Akın ve Kemal Yeşil'den oluştu. Sınav Komisyon Başkanı Atilla Piralioğlu, sınav öncesi sınava katılanlara bazı uyarılarda bulunarak başarılar diledi.

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