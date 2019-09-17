Eğirdir'de, İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı

Isparta Eğirdir'deki yaygın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, ortaya çıkan güçlüklerin değerlendirilmesi ve merkezler arası işbirliği ile koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı bugün Kaymakam Adem Çelik başkanlığında Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Veli Gök'ün yanı sıra daire ve okul müdürleri katıldı.

Çelik: “Eğitim faaliyetleri gerçekten çok önemli ve kıymetli, o yüzden bunu önemsiyoruz”

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında Eğirdir Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu bütün kursların önemli ve kıymetli olduğunu belirterek, “Öncelikle 2019-2020 Eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu toplantımızda eğitimimizi konuşacağız. Ama önemli unsur olarak yeni dönemde halk eğitim merkezinde ne tür kurslarımız olmalı, ilçemizin ruhuna, beklentilerine, gerçeklerine, potansiyeline uygun hangi kurslara ihtiyacı var onları konuşacağız. Buradaki kamu kurumlarının taleplerini dinlemek için sizlerle bir araya geldik. Halk eğitim merkezlerinin vermiş olduğu eğitim faaliyetleri gerçekten çok önemli ve kıymetli. O yüzden bunu önemsiyoruz” dedi.

Şanal: “Amacımız vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliğini arttırmak”

Kaymakam Adem Çelik'in konuşmalarının ardından konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Şanal ise, “Bu toplantıdan azami şekilde faydalanmak için siz değerli üyelerimize ve bizlere büyük görev düşmektedir. Bu kapsamda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz, işbirliği yapılabilecek kurum ve kuruluşları ve hareket alanlarımızı genişletmiş halk eğitim müdürlüklerine görevler tanımlamıştır. Bu bağlamda sizlerden gelecek görüş ve öneriler bizim için önemlidir. Hayat boyu öğrenme ile birinci amacımız vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliğini arttırmak, ikinci amacımız da toplumdaki bireylerin sosyal ve kültürel eğitimlerine katkıda bulunmaktır. Eğitimin süreklilik arz ettiğini, hedef kitlemizin 7'den 70'e tüm bireyleri kapsadığını bilerek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hayat boyu öğrenme faaliyetlerine ulaşılabilirlik bağlamında hedeflenen Türkiye ortalamasının üzerinde çalıştığımızı belirtmek istiyorum. Biraz sonra yapacağımız sunumda verilerimizi, çalışma ve faaliyetlerimizi ayrıntılı şekilde arz edeceğiz” diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şanal daha sonra 2018-2019 eğitim öğretim yılında halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kursları slayt eşliğinde bilgi verdi.

Şanal, ayrıca da 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılacak olan kurslar ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Kaymakam Adem Çelik, halk eğitim merkezinde açılan ve açılacak olan kursları beğendiğini ifade ederek, Eğirdir'de turizm ve eğitim konusunda açılacak olan kursların da önemli olduğunu dile getirdi.

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı, Öğretmenevi yazlık çay bahçesindeki aşure ikramı ile son buldu.