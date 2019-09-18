Eğirdir'de ilköğretim haftası etkinliklerle kutlandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı ilköğretim haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlköğretim haftası kutlama etkinliği bugün saat 08.30'da Eğirdir Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu Müdürü Ercan Öcal'ın Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başladı. Daha sonra İlçe protokolünün de katıldığı program okul bahçesinde devam etti. Burada programının sunuculuğunu yapan 2/B Sınıfı öğretmeni Emel Bozdoğan, "Ulu önder Atatürk'ün de dediği gibi, İlköğretim meselesi demek: vatan, millet, bayrak meselesi demektir. İlköğretim meselesi, bir millet için bağımsızlık ve var olma meselesidir. Bu anlamlı sözlerin idrakiyle, içinde bulunduğumuz sorunların ancak eğitimle çözüleceğine ve ülkemizin aydınlık mutlu yarınlara ancak eğitimle şahlanacağına inancımız tamdır" dedi.

İlköğretim Haftası kutlama programı çerçevesinde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise 4/B sınıfı öğrencisi İlayda Çelik yaptı.

Çelik, bütün öğrencilerin duygularına tercüman olan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Yaz tatilinde yeterince dinlenip, bilgi yuvamıza geri dönmenin heyecanı ve coşkusu içerisindeyiz. İlköğretim haftasının kutlandığı bu günde, Atatürk'ün özlediği çağdaş uygarlık düzeyinin ancak bilgi ile mümkün olacağını biliyoruz. Bizler bu bilinçle yeni bir öğretim yılına başlıyoruz.

Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilmek, Türk milletinin özlemidir. Bizler bilgiye susamış Türk çocukları olarak bu özlemi gerçekleştirmek için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz.

Bizleri geleceğe hazırlayan iyi niyetli çabaları boşa çıkarmayalım. Okulumuzu, öğretmenlerimizi çok sevelim. Vatanımıza, milletimize ve ailemize hayırlı bir insan olarak yetişmemiz için, hiçbir zaman emeğini esirgemeyen eli öpülesi öğretmenlerimizi üzmeyelim. Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi “Tek bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak"

Öğrenciler çok eğlendi

İlköğretim haftası kutlamaları çerçevesinde 2/A ve 2/B sınıfı öğrencileri arasında su taşıma yarışması yapıldı. 1'inci sınıflar için ise sandalye kapma yarışması çok eğlendi. ‘Erik Dalı Gevrektir' isimli müzik eşliğinde oynayarak sandalye etrafında dönen çocuklar oldukça keyifli dakikalar yaşadılar.

Kutlama etkinliğinde son olarak halk oyunları gösterisi yapıldı. Program, katılımcılara aşure ikramı ile sona erdi.