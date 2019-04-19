Eğirdir'de İstihdam Seferberliği 2019 Toplantısı

Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) Isparta İl Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği İstihdam Seferberliği 2019 Programı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kaymakam Abdullah Akdaş, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlayan istihdam seferberliği programı aracılığıyla, son açıklanan yüzde 14,7'lik işsizlik oranını devlet olarak aşağı çekmeyi hedefliyoruz. Devlet en büyük işveren ancak sadece kamu kurumlarında oluşturulan istihdam yeterli değil. İstihdam oluşturulması gereken esas alan özel sektördür" dedi.

Programa Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş'ın yanı sıra İŞKUR İl Müdürü Gürsel Öksüz, İŞKUR İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, SGK İl Müdür Yardımcıları, Eğirdir Daire Müdürleri, Eğirdir Mermer Ocakları işletmecileri, soğuk hava deposu sahipleri ve esnaflar katıldı.

Seferberlik programında açılış konuşmasını gerçekleştiren Kaymakam Abdullah Akdaş, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlayan istihdam seferberliği programı aracılığıyla, son açıklanan yüzde 14,7'lik işsizlik oranını devlet olarak aşağı çekmeyi hedefliyoruz. Devlet en büyük işveren ancak sadece kamu kurumlarında oluşturulan istihdam yeterli değil. İstihdam oluşturulması gereken esas alan özel sektördür. Oluşturulan teşvikler aracılığıyla özel sektöre birçok fırsat oluşturulmakta. Devletimiz yıllardır işsizlik ile mücadele veriyor. Ülkemiz için olmazsa olmaz bir husus işsizliğin asgari seviyeye düşürülmesidir. Bu anlamda bu toplantıyı çok önemli buluyor ve İŞKUR ile SGK İl Müdürlüklerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaymakam Akdaş'ın ardından İŞKUR ve SGK uzmanlarınca salonda bulunanlara sunum gerçekleştirildi. Üç aylık ücret desteği, ilave istihdam desteği, asgari ücret desteği, Kadın, çocuk ve mesleki belgesi olanların teşviki, 5 puanlık indirim desteği, ilave 6 puanlık indirim teşviki gibi birçok destek programının anlatıldığı toplantıda sunumların ardından soru - cevap bölümüne geçildi.

İş adamları ve esnaflardan gelen soruları yanıtlayan uzmanlar, kapılarının herkese açık olduğunu belirterek, iş arayan ve işverenlerin mutlaka İŞKUR'a kayıtlarını yaptırmaları ve teşviklerden yararlanabilmek için kurumlarına başvurulmasını istedi.