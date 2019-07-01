Eğirdir'de Kabotaj Bayramı'nda yelken yarışları düzenlendi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla kutlama yapılarak, düzenlenen yelken yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi.

Denizcilik ve Kabotaj bayramı dolayısıyla Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yelken İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan yelken yarışmaları Eğirdir Gölü'nde gerçekleştirildi. Üç farklı kategoride yapılan yarışmalara 17 sporcu katılırken, dereceye girenlere törenle ödülleri verildi.

Eğirdir Limanı önünde düzenlenen ödül törenine Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, İlçe Belediye Başkanı Veli Gök, Milli Eğitim İlçe Müdürü Ahmet Armutoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Gönül Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sercan Can Altay, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, sporcular ile bu yıl ilk defa yelken kursuna katılacak olan öğrenciler ve velileri katıldı.

Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan Yelken Isparta İl Temsilcisi Şeref Ağartan, Kabotaj Bayramı ve yelken yaz okulu ile ilgili bilgiler verdi.

İl Temsilcisi Ağartan konuşmasında, “Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Yelken Temsilciliği faaliyet programında yer alan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yelken yarışmaları yapıldı. Yarışlarda dereceye giren yelkencilerin ödül töreni ve 2019 Yelken Yaz Okulu başlangıç günü açılışına hepiniz hoş geldiniz. Yaz okulumuza 150 başvuru yapıldı. Kursumuz ücretsiz ve 2 ay devam edecek. Çocuklarımıza, yüzme, kano ve yelken eğitimleri verilecek” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, 150 öğrencinin kayıt yaptırdığı 2019 yılı Yaz Yelken Okulu'nda kurs süresince öğrencilere, yüzme, kano ve yelken eğitimleri verileceği belirtildi.

Ağartan ayrıca, Kabotaj Bayramı ile ilgili bilgilendirme yaparak, “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Konuşmanın ardından, Eğirdir Belediyespor Yelken Kulübü sporcularının katıldığı yarışmalarda dereceye giren optimistçilerin madalyaları ise ilçe protokolü tarafından takdim edildi.