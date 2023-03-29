Eğirdir'de kontrolden çıkan otomobil meyve tezgahına daldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, yol kenarındaki manav tezgahına çarparak durabildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Mahmatlar köyü Konya-Isparta Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, R.T. idaresindeki 42 Y 0110 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp manav tezgahına çarptı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan K.Ö. (51) ve M.R.Ö. (56) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ve sağlık ekiplerince Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine sevk edildi. Şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.