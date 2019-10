Eğirdir'de Muhtarlar Günü kutlamaları

Isparta Eğirdir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlçede Muhtarlar Günü dolayısıyla dün tüm muhtarları temsilen mahalle ve köy muhtarları Atatürk Anıtı'na çelenk sundular.

Törene Eğirdir Belediye Başkan Vekili Müslahattin Yaman, İl Genel Meclis Üyeleri Sezgin Özdoğancı, Süleyman Sarpdağ ve Eyyup Doğan, Eğirdir İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Selim Müftüler, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, Daire Amirleri, Eğirdir Merkez Muhtarları, Köy Muhtarları ile Sarıidris Kasabası Mahalle muhtarları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Eğirdir Yenimahalle Muhtarı Özer Öztürk yaptı.

Muhtar Öztürk, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesinin 1829'dan bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü bu yıl beşincisini kutladıklarını, muhtarların mahallelerinin ve köylerin sorunlarını çözüme kavuşturmakta önemli bir çözüm ortağı olduğunu, mahallesi ve köyünün gelişimi ve değişimi hususunda emeğini esirgemeyen gerek milleti, gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüttüklerini ifade etti.

Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik'e yapılan ziyaretle devam etti.

Çelik: "Vatandaşlarımızın dertlerini, şikayetlerini bizlere ulaştırdığınız en önemli kanallardan birisisiniz"

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette muhtarların gerek mahallelerinde gerekse köylerinde önemli bir görev üstlendiklerini belirten Kaymakam Adem Çelik, “Muhtarlarımız bizim mahallelerimizde, köylerimizde en önemli aracılarımız. Vatandaşlarımızın dertlerini, şikayetlerini bizlere ulaştırdığınız en önemli kanallardan birisisiniz. Biliyorsunuz ki, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz muhtarlarımıza çok önem veriyor. Bu gününüzü gönülden kutluyorum. Her birinizin köylerinizde, mahallelerinizde yaptığınız ve yapacağınız hizmetlerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Eğirdir ilçemizde de hem bu dönem, hem de önümüzdeki dönemlerde hep birlikte elimizden geldiğince büyük bir gayret içerisinde Eğirdir'i hak ettiği noktaya gelmesi için el birliği içerisinde çalışacağız. Vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz, onların her an yanında olacağız. Bu süreç de de sizler bizim gözümüz, kulağımız olacaksınız. Tekrar muhtarlar gününüz kutlu olsun” dedi.

Muhtarlar, daha sonra günün anısına Kaymakam Çelik'e çiçek takdim ederek, Hükümet Konağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Yaman: "Elimizden geldiği imkanlar dahilinde sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Eğirdir Belediyesi'ne ziyarette bulunan muhtarlar, Belediye Başkan Vekili Müslahattin Yaman'ı ziyarette bulundular. Belediye Başkan Yardımcısı Yaman, muhtarlara yaptığı konuşmada, "Belediye Başkanımız Veli Gök, muhtar arkadaşlarımızla birkaç kez bir araya geldi. Ufak - tefek sorunları elimizden geldiğince çözmeye çalışıyoruz. Köy muhtarlarımızın sorunlarını da İl Genel Meclis üyelerimizle birlikte çözmeye çalışıyoruz. Tabii ki her şeyin bütçesi belirli. Elimizden geldiği imkanlar dahilinde sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine bir sorununuz varsa ben de başkanımız Veli Gök'e iletirim. Böyle anlamlı bir günde bir araya geldik. Ben başkanımız adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Gününüz kutlu olsun” diye konuştu.

Muhtarlar, günün anısına Başkan Vekili Müslahattin Yaman'a da çiçek takdim ettiler.