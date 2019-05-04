Eğirdir'de, muhtarlara seminer

Isparta'nın Eğirdir İlçesinde 'Muhtar Eğitimimi Semineri' düzenlendi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göreve gelen mahalle ve köy muhtarlarına yönelik Eğirdir Kaymakamlığı tarafından "Muhtar Eğitim Semineri" düzenlendi.

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) Toplantı Salonunda düzenlenen seminerde konuşan Kaymakam Abdullah Akdaş, devletin yapısı, yasama, yürütme ve yargının işleyişi, valilik ve kaymakamlık teşkilatının geçmişi ve muhtarlık görevlerinin ne olduğu konularında bilgi verdi.

Muhtarlardan fayda ve maliyet hesabına göre proje üretmelerini isteyen Akdaş, " İstek ve dileklerinizde devlet imkanlarını düşünerek öncelik belirleyin, mahallenizde fakir, fukaraya, yetim ve güçsüzlere sahip çıkın, yardıma ihtiyacı olanları bize bildirin, gönüllere girip, birlik ve beraberliğin sağlanmasına öncülük ediniz."dedi.