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Eğirdir'de "Öğreniyorum Güzel Dinimi Projesi" başladı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından “Öğreniyorum Güzel Dinimi Projesi" başlatıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından “Öğreniyorum Güzel Dinimi Projesi" başlatıldı.



Proje çerçevesinde merkez, kasaba ve köylerde bulunan ilkokul ile ortaokullarda toplamda 19 kurs açıldı.


İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu eğitimin ilk gününde merkez, kasaba ve köylerde bulunan okulların büyük çoğunluğuna ziyaret gerçekleştirdi. Okullarda söz konusu projeye ilgi ve katılımın gayet yüksek düzeyde olduğu gözlendi.


İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu hafta içi okullarda eğitimine devam eden öğrencilerin hafta sonu Kur'an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgileri öğrenme aşkıyla okullara geldikleri için öğrencilere, söz konusu proje çerçevesinde gönüllülük esasına dayalı olarak görev alıp gayret gösteren kurs hocalarına da teşekkür edip başarılar diledi.

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