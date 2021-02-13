Eğirdir'de “Öğretmenlerimle Oku-Yorum” projesi

Eğirdir Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, projenin amacının öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi. Armutoğlu, şunları söyledi: “Proje, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. döneminde, ilçedeki tüm 5,6 ve 7. sınıf öğrencileri ile birlikte başlatılacak. Öncelikle tüm öğrencilere, tasarımı ilgili öğretmenler tarafından yapılmış olan “Yorum Defteri” adlı bir defterin dönem başında ücretsiz olarak ulaştırılması sağlanacaktır. Ardından her okulda farklı branşlardan (Türkçe, İngilizce, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, teknoloji ve tasarım/bilişim teknolojileri ve yazılım) 10 öğretmen rehberliğinde, 10 kitap, okumaları için öğrencilere tavsiye edilecek.

“Öğrencilerin yazarlarla söyleşi yapmaları sağlanacak”

Öğrencilerin tavsiye edilen kitapları okumaları, ardından defterlerini doldurmaları, sorumlu branş öğretmeniyle çeşitli paylaşımlarda bulunmaları için gerekli imkanlar sağlanacak; okul ve ilçe düzeyinde farklı etkinlik planlamaları yapılacaktır. Böylece öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin “okuma, yazma, konuşma ve resim çizme” becerileri ile desteklenerek geliştirilmesi hedeflenmektedir. Okuma etkinliğinin tüm dersleri kapsayacak şekilde planlanmış olması, projeye disiplinler arası bir rol kazandırmaktadır. Süreç sonunda yapılacak olan ödüllendirme ile öğrencilerin sürece motive olması desteklenecek. Aynı zamanda, seçilen kitapların yazarları ile “okur-yazar buluşmaları” planlanacak, böylece öğrencilerin yazarlarla söyleşi yapmaları sağlanacak” dedi.

Proje sonunda en çok kitap okuyarak birinci olan öğrenciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye ise akıllı saat hediye edilecek.