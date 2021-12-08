Eğirdir'de okullara kütüphane kuruluyor

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Eğirdir'de 2 kütüphanenin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje kapsamında Eğirdir Bağlar İlkokulu-Ortaokulu ve İrfan Kaynak Ortaokulunda kütüphane kuruldu.

Kütüphanenin açılış törenine Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Bağlar İlkokulu-Ortaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, kütüphanenin hayırlı olmasını dilediler.

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Eğirdir'de 9 okula kütüphane oluşturulacak. Diğer okulların kütüphaneleri de yeniden düzenleme yapılarak aktif hale getirildi” dedi.

Oluşturulan kütüphanede öğrencilere bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulunuldu. Bağlar İlkokulu-Ortaokulunun kütüphanesinin açılmasının ardından İrfan Kaynak Ortaokulunun da kütüphane açılışı gerçekleştirildi.