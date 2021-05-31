Eğirdir'de orman çalışmaları denetlendi

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy'a Eğirdir İşletme Müdürü Fevzi Ceylani, Aşağı Gökdere İşletme Şefi ve Orman Muhafaza Memurları eşlik etti

Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Eğirdir İşletme Müdürlüğü 2021 yılı kızılçam gençleştirme programında bulunan tohumdan gençleştirme sahalarında değerlendirmelerde bulunarak, ormanların sürekliliğini ve dinamik yapıya kavuşmasını sağlamak için, gençleştirme çalışmalarının çok önem arz ettiğini ifade etti. Ulusoy, inceleme yapılan sahalarda çimlenme sonuçlarının gayet başarılı olduğu, bu aşamadan sonra sahaların takip edilerek öncelikle korunmasının sağlanması, sonbaharda ihtiyaç duyulması halinde tohum takviyesi yapılması ve diğer teknik müdahaleler konusunda talimatta bulundu. Ulusoy, daha sonra Aşağı Gökdere İşletme Şefliği Yangın ekip binasını da ziyaret ederek, yangın söndürme ekibinde görevli personelin taleplerini dinledi.