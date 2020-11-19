Eğirdir'de orman ürünleri üretim tatbikatı

Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Maraş ile İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Ramazan Kolsuz'un koordinesinde gerçekleştirilen tatbikata Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları, üretimde görevli personel ile üretimde çalışan kooperatif başkanları katıldı.

Orman Ürünleri Üretim tatbikatında damgada dikkat edilecek hususlar, üretimde verimliliği artırmak, standartlara uygunluk, kaliteli üretim, ürün zayiatlarının en aza indirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konuları ile depoda yapılan iş ve işlemler, Orman İşletme Şefleri tarafından anlatıldı ve uygulamaları yapıldı.

Ormanlara bakım yapmak ve gençleştirmek için üretime konu edilen ağaçlar üzerinde kesme ve boylama teknikleri gösterildi. Kesim teknikleri, ağaç kesme ve boylama ile üretimde iş sağlığı ve güvenliği konularında uygulamalı eğitim yapıldı. Tatbikatta piyasanın isteklerine göre standardizasyona da dikkat ederek kesilen ağaçtan en yüksek verimliliğin nasıl alınacağı gösterildi.

Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Maraş, üretimde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine mutlaka riayet edilmesini, yuvarlak odundan standardizasyon ve piyasa koşullarına göre en yüksek verimin alınması için her kademedeki personelin gayret göstermesini istedi.