Eğirdir'de orman yangınları tatbikatı gerçekleştirildi

Tatbikat kapsamında ilk olarak Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) toplantı salonunda teorik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy da katıldı.

Daha sonra eğitimin arazi programı kapsamında Yılanlı köyü karaköy mevkiinde, orman yangınlarıyla mücadele, haberleşme, orman yangınlarını etkileyen faktörler, mücadele stratejisi, su-köpük kullanımı ve şerit açma, yangın çeşitleri ve söndürme metotları, soğutma, yangın ekip araçları, el aletleri ve kişisel koruyucu donanım malzemeleriyle ilgili katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy eğitim programına iştirak ederek orman yangınları konusundaki mesleki tecrübeleriyle beraber orman yangınlarıyla mücadelede uygulanması gereken stratejiler konusunda açıklamalarda bulundu.