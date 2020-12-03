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Eğirdir'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

ISPARTA (İHA) – Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 15.50 sıralarında Eğirdir-Isparta karayolu Miskinler mevkiinde meydana geldi. Ahmet Erdem İ. (40) yönetimindeki 23 AR 068 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Erdem İ., ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edildi.


Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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