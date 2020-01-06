İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğirdir'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı pazar yerinin çatısı çöktü.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı pazar yerinin çatısı çöktü.


Eğirdir Kalesi önündeki kapalı pazar yerinin çatısı, üzerinde ağırlaşan kara daha fazla dayanamayarak çöktü. Pazar yerinin çatısının çöktüğü dakikalarda kar temizleme çalışması yapmak isteyen Eğirdir itfaiyesi henüz çalışmaya başlamaya fırsat bulamadan çatı çöktü. Çalışmaları takip etmek için gelen Belediye Başkanı Veli Gök, Başkan Yardımcısı Erhan Savran ve diğer belediye yetkilileri de çökme anına tanık oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.