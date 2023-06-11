Eğirdir'de sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sağanak yağmur sonrası göle dönen yollarda trafik durma noktasına geldi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eğirdir ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı felç etti. Saat 13.30 sıralarında etkili olan yağış sonrası Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi kavşağında trafik durma noktasına geldi. Eğirdir Belediyesi ekipleri dozerlerle olay yerine gelerek kaldırımı kırdı, suyun göle taşınmasını sağladı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldaki trafik yapılan çalışmanın ardından tekrar açıldı.