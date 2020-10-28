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Eğirdir'de saraçlığın son temsilcisi Hacı Adil Gürsel vefat etti

Bir zamanların gözde meslekleri arasında yer alan ve günümüzde unutulmaya yüz tutan saraçlığın son temsilcilerinden Eğirdir’li Adil Gürsel 89 yaşında vefat etti.

Bir zamanların gözde meslekleri arasında yer alan ve günümüzde unutulmaya yüz tutan saraçlığın son temsilcilerinden Eğirdir'li Adil Gürsel 89 yaşında vefat etti.


Babasından öğrendiği ve 75 yıldır teknolojiye rağmen mesleğini sürdüren, 2011 yılında Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Yılın Ahisi seçilen Adil Gürsel, eskiden kimseye öğretilmeyen bu mesleğin şimdi çırak bile bulanamadığını belirterek "Biz artık zincirin son halkasıyız" ifadelerini kullanmıştı. Hacı Adil Gürsel'in cenazesi Eğirdir Kervansaray kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

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