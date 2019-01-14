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Eğirdir'de Ses ve Karaoke Yarışması heyecanı

Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen Ses ve Karaoke Yarışmasında heyecan sürüyor.

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen Ses ve Karaoke Yarışmasında heyecan sürüyor.


Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen Ses ve Karaoke Yarışmasında heyecan sürüyor. İlçedeki ilkokullardan 22, ortaokullardan 28 ve Liselerden 12 öğrencinin katıldığı Ses ve Karaoke yarışmasının ilk elemeleri Mavigöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Ortaokulunda sürecek yarışmanın finali ise önümüzdeki perşembe günü saat 14.00'de Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) salonunda yapılacak.


Ses ve Karaoke yarışmasının birincisine bir enstrüman, ikincisine mp3 çalar ve üçüncüsüne de karaoke mikrofonu ödül olarak verilecek.

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