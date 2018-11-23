Eğirdir'de sonbahar temizliği

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde yaklaşan kış mevsimi öncesinde sonbahar temizliği yapıldı.

Eğirdir Belediyesi ilçede sonbahar temizliğine başladı. Sonbahar temizliği kapsamında Altınkum Mahallesi'nden başlayan çalışmalar ilçe merkezi ve mahalle yollarında da devam edecek. Ekipler, sonbahar aylarında dökülen yaprakların yağmur sularıyla logarları tıkamasının önüne geçilmesi ve daha temiz bir Eğirdir için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Metin, "Altınkum Plajından başlayan temizlik çalışmaları ilçe genelinde devam edecek. Yol süpürme aracı ve temizlik işçilerimizle kaldırım üzerinde ve ağaç diplerinde oluşan yaprakları temizlik faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. İlçenin sağlık ve estetiğini doğrudan ilgilendiren temizlik konusunda gereken hassasiyetin gösteriyoruz. Güzel ve şirin ilçemizin daha temiz olması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.