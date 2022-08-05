Eğirdir'de “Teke Yöresi Esintisi” yağlı boya resim sergisi açıldı

Isparta Atatürk Kütüphanesi Sosyal, Kültürel topluluğu üyesi Ressam Mahir Öztürk'ün “Teke Yöresi Esintisi” isimli yağlı boya resim sergisi Eğirdir Dündarbey Medresesi'nde açıldı.

Emekli veteriner, araştırmacı - yazar ve ressam Mahir Öztürk'ün “Teke Yöresi Esintisi” isimli yağlı boya resim sergisinin açılışına; Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Isparta Atatürk Kütüphanesi Sosyal, Kültürel topluluğu üyeleri ile ilçe halkı katıldı.

Ortaokul yıllarında resim öğretmenin “çok iyi resim yapıyorsun” sözüyle resim yapmaya başladığını anlatan Mahir Öztürk," “Ortaokulda resim öğretmenim resimlerimi çok beğenirdi. Bana ilhamı öğretmenim verdi. O tarihten itibaren hobi olarak başladığım resim sanatını profesyonel olarak sürdürüyorum. 2014 yılında Eski-Yeni Burdur Yağlı Boya Resim sergimi açtım. O sergimiz çok beğenildi ve bütün tablolarım satıldı. 2016 yılında da Aydın Kanza Sergi Salonunda da Teke Yöresi Esintisi” isimli sergimi açtım” dedi.

Öztürk , Batı Toros kültürünü yaşatmak için resimlerinde yayla, dağ, vadi, koyları anlattığını kaydetti. Mahir Öztürk Eğirdir'de de resim sergisi açmaktan mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

47 eserin yer aldığı Teke Yöresi Esintisi Yağlı Boya Resim Sergisi 7 Ağustos 2022 tarihine kadar Dündarbey Medresesi'nde açık kalacak.