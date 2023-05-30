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Eğirdir'de tır otomobile çarptı: 2 yaralı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Eğirdir ilçesi Sorkuncak köyü Eğirdir-Gelendost karayolunda meydana geldi. G.G. (57) hakimiyetindeki 20 AZZ 31 plakalı tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek C.K. (53) yönetimindeki 32 ACS 297 plakalı otomobile çarptı. Durumun bildirilemesi üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan D.E.(22) ve D.K.'nın (69) yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı.

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