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Eğirdir'deki ilkokulda oluşturulan zeka oyunları sınıfı törenle açıldı

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Muazzez Yaşar Şapçı İlkokulu’nda öğretmenlerin katkılarıyla zeka oyunları sınıfı açıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Muazzez Yaşar Şapçı İlkokulu'nda öğretmenlerin katkılarıyla zeka oyunları sınıfı açıldı.


Açılan zeka oyunları sınıfı ile öğrencilerin, okulda daha yararlı şekilde vakit geçirmelerinin amaçlandığı belirtildi.


Zeka oyunları sınıfının açılışını Eğirdir Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, Sarıidris Kasabası Belediye Başkanı Ramazan Pala yaptı.


Kaymakam Adem Çelik, zeka oyunları sınıfını çok beğendiğini ifade ederek, emeklerinden dolayı Okul Müdürü Ercan Öcal ve öğretmenlere teşekkür etti.


Okul Müdürü Ercan Öcal ise, 13 zeka oyununun bulunduğu sınıfta sayıyı ilerleyen günlerde dahada arttıracaklarını belirtti.

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