Eğirdir'den Şanlıurfa'ya eğitim desteği köprüsü

Isparta'nın Eğirdir ilçe belediyesi, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinden gelen e-maile kulak vererek, ilçeye kırtasiye ve çeşitli yardım malzemeleri gönderdi.

Eğirdir Belediyesi, eğitime destek çalışmaları kapsamında ilçedeki okulların ve öğrencilerin taleplerinin yanı sıra ilçe dışındaki okullara da destek veriyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan Özel Zehra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Muzaffer Uçan'ın sakin şehir Eğirdir Belediyesi'ne gönderdiği e-maile yanıt veren Basın ve Halkla İlişkiler Birimi görevlileri, okulun isteklerine karşılık kargo ile gerekli malzeme desteğini sağladılar.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan Özel Zehra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Eğirdir Belediyesi'nce kırtasiye malzemeleri ve ilçenin tanıtım materyalleri gönderildi. Sakin şehir Cittaslow Eğirdir Belediyesi tarafından bastırılan kitaplardan da bir seri, gönderilen malzemelerin içerisinde yer aldı. Kargoyu teslim alan okul yetkilileri, öğrencilere malzemeleri dağıtırken, öğrenciler de Eğirdir Belediyesi'ne teşekkürlerini çekildikleri fotoğrafla bildirdiler.

Gönderilen malzemeleri teslim alan Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan Özel Zehra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Muzaffer Uçan gönderdiği mesajında, "Göndermiş olduğunuz ilçenizi tanıtıcı materyalleri ve kırtasiye malzemelerini aldık. Öncelikle okulumuz ve öğrencilerimiz adına size sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Vermiş olduğunuz kaliteli, güler yüzlü ve sabırlı hizmet anlayışınız, isteklerimizi yerine getirirken, göstermiş olduğunuz titizliğiniz, anında geri dönüşümleriniz, çalışmalar sırasındaki bilgi akışını sağlamadaki özveriniz için teşekkürlerimizi bildiririz. Eğirdir Belediyesi ile tanıştığımız için çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Her şey için çok teşekkürler" diyerek duygu ve düşüncelerini aktardı.