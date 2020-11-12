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Eğirdir'in 13 köyüne 13 bin 800 metre kilit parke taşı döşenecek

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, 2020 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) Programı kapsamında Eğirdir’in köylerine yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, 2020 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) Programı kapsamında Eğirdir'in köylerine yapılan yatırımları yerinde inceledi. Kaymakam Çelik, Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihalesi yapılan köylere kilit parke taşı döşenmesi İşi kapsamında kilit parke taşı döşenen Göktaş ve Sorkuncak Köylerini ziyaret etti.


Çalışmalarla ilgili Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliği İnşaat Mühendisinden bilgi alan Kaymakam Çelik, “Köylere Kilit Parke Taşı Döşenmesi İşi kapsamında Ağılköy, Bağacık, Bağıllı, Balkırı, Barla, Çay, Eyüpler, Gökçehöyük, Göktaş, Serpil, Sipahiler, Sorkuncak ve Yukarı Gökdere Köyleri olmak üzere 13 köyde toplam 13 bin 800 metre kilit parke taşı döşenecek.” dedi.

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