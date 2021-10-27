Eğirdir'in tek kadın ambulans şoförü Tuğba Bolat zamanla yarışıyor, hayat kurtarıyor

ISPARTA (İHA) –Isparta'nın Eğirdir ilçesinde acil tıp teknisyenliği yapan Tuğba Bolat, aynı zamanda ambulans şoförlüğü de yapıyor. İlçedeki tek kadın ambulans şoförü Bolat, direksiyon başında zamanla yarışıyor.

Isparta'da yaşayan bir çocuk annesi 28 yaşındaki Tuğba Bolat, 10 yıldır İl Sağlık Müdürlüğü'nde acil tıp teknisyeni olarak görev yapıyor. Ambulans şoförü olmak isteyen Bolat, ileri sürüş eğitimi aldı. Ardından çalıştığı birime ambulans şoförü olmak istediğini ileten Bolat, İl Sağlık Müdürlüğü'nün onayıyla yaklaşık bir ay önce ambulans şoförlüğüne başladı. Eğirdir'in tek kadın ambulans şoförü Tuğba Bolat, acil hastaların imdadına yetişiyor.

Tuğba Bolat, kendisini ambulans kullanırken görenlerin şaşırdığını belirterek, "Önceliğimiz acil sağlık hizmetlerini aksatmadan soğukkanlılığımızı koruyarak hastaları güvenli şekilde hastaneye ulaştırmak. Kadın sürücü olduğum için herkes şaşkınlıkla tepki veriyor. İşimi zorlaştıran kadar kolaylaştıran sürücülerimiz de oluyor" dedi.

Tuğba Bolat'ın eşi de 112 Acil Sağlık Merkezinde ambulans şoförlüğü yapıyor.