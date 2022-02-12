Eğirdirli elma üreticileri yağışlardan memnun

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar ve yağmur yağışları sebebiyle Isparta'ya bağlı Eğirdir ilçesinde elma bahçeleri sular altında kaldı. 45 yıllık elma üreticisi Hasan Polat, ‘'Bu yağışlar biz çiftçilere büyük nimet'' dedi.

Bir süredir kuraklığın yaşandığı Isparta'da yağan kar ve yağmur suları elma bahçelerini sular altında bırakarak adeta can suyu oldu. Eğirdir'de 45 yıldır elma üreticiliği yapan Hasan Polat, ‘'Bu yağışlar biz çiftçilere büyük nimet, iki yıldır büyük kuraklık yaşadık. İki haftadır etkili olan yağışların hem bahçelerimize hem de Eğirdir Gölüne çok faydalı'' dedi. Elma Üreticisi Hasan Polat, “45 yıllık elma üreticisiyim son iki yıllık kuraklık tarımı bitirme noktasına gelmişti. Allah bu sene aradığımız kaynağı verdi. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Taban sularımız tamamen bitmişti sıfır noktasındaydı, inşallah önümüzdeki yılarlarda da yağışlar bereketli bir şekilde devam eder. Tüm çiftçilerimizin yüzü güler” diye konuştu.

‘'Budamaya ara verdik''

Şubat ve Mart ayının Eğirdir ilçesinde budama sezonu olduğunu, fakat bahçelerin su ve çamur altında olmasından dolayı budama işlemine ara verdikleri söyleyen 45 yıllık elma üreticisi Hasan Polat, “Şuan elma bahçelerimiz sular altında. Tarıma ara verdik. Bütün çiftçiler budamaya 20 gün ara verdi. Bundan sonra çiftçilerimiz kalan işlerini tamamlarlar. 2022 yılının bütün çiftçilerimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.