Eğirdirli kadınlara kooperatifçilik kursu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Cumhurbaşkanlığı'nın 'Birinci 100 Günlük İcraat Programı' kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde başlatılan eğitim ve kurs çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, Eğirdir'de 'Muhasebe ve Finansman Kooperatifçilik Geliştirme Kursu' açıldı.

Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk ile Mühendis Murat Çankaya tarafından 'Muhasebe ve Finansman Kooperatifçilik Geliştirme Kursu' konulu eğitim verildi. Eğitime 30 Eğirdirli kadın iştirak etti. 5 iş günü süren çalışmalar dahilinde, kooperatifçiliğin amacı, ilkeleri ve değerleri, işleyişi yönetim ve denetim kurulunun görev ve sorumlulukları, kooperatifin hukuki defterlerinin tutulması ve muhasebesi konularında bilinmesi gerekenler anlatılıyor. 30 girişimci kadının katıldığı kurs ile Eğirdir'de aktif, şeffaf yönetim anlayışına sahip ve katma değer kazandıracak kadınlar kooperatifinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

'Muhasebe ve Finansman Kooperatifçilik Geliştirme Kursu'na katılan girişimci kadınların sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Eğirdir Vergi Dairesi üzerinde bulunan toplantı salonunda dün gerçekleştirilen Sertifika törenine, Isparta İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Uğur Turgut, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyolog Selda Dirik, Eğirdir Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Şube Müdürü Ahmet İçalan, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Süleyman Can, Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Şanal yanı sıra kursiyer kadınlar katıldı.

Şanal: "Kooperatifçilik, birbirine kenetlenmek demektir"

Tören öncesi kooperatifçilik kursu hakkında bir konuşma yapan Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Şanal, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak ilçemizde Kooperatifçiliği Geliştirme eğitimi düzenledik. ‘Kooperatifçilik ne demek?' birbirine kenetlenmek demektir. İnşallah, bundan sonra bayanlarımız, güzel çalışmalar yaparak hem aile hem de Eğirdir ekonomisine katkıda bulunacaklar. Katılımlarından dolayı bütün kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kobuk: "Kadınının yönetim rolünü biraz daha arttıralım"

Daha sonra bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk ise, "5 günlük bir eğitim süresince sizlerle beraber olduk. Biz sürdürülebilir bir kooperatif olsun istiyoruz. Kadının yönetimde rolünü biraz daha arttıralım, kadının elinin değdiği şeylerin güzel olduğu hissiyle sürdürülebilir bir kooperatif kurulması temennisiyle Tarım ve Orman Bakanlığı-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı 3 bakanlık yola çıktı. Bu eğitimin birincisini Gönen Güneykent Gülderen kadınlar kooperatifinde yaptık. Akabinde İslamköy'de 'Babanın Kızları' sloganıyla bir araya gelen kadınlarla yaptık, üçüncüsünü de Eğirdir'de yapıyoruz. İnşallah Eğirdir'de de güzel bir kooperatif kurulur” diye konuştu.

Turgut: “Bu belgeler duvarınıza asılı kalacak bir belge olarak kalmasın”

Isparta İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Uğur Turgut, halasının kızı Nazmiye Gülcan'a sertifikasını takdim ederken, “Bu yapılan eğitim boşa çıkmasın. Bu belgeler duvarınızda asılı kalacak bir belge olarak kalmasın. İyi günlerde kullanmanız temennisiyle hepinizi kutluyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kursa katılan girişimci kadınlara sertifikaları takdim edildi.