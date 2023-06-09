Eğitimde fenalaşan Kara Harp Okulu öğrencisi hayatını kaybetti

Isparta'da dün eğitim sırasında fenalaşan Kara Harp Okulu öğrencisi Muhammed İsmail Karaağaç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Karaağaç'ın cenazesi, askeri törenle memleketi Erzincan'a gönderildi.

Olay, dün Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'ne bağlı Sütçüler ilçesi Çandır Yazılı Kanyon bölgesindeki eğitim alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kara Harp Okulu öğrencisi Muhammed İsmail Karaağaç (22), eğitimde fenalaşarak yere yığıldı. Sütçüler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaağaç, Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Karaağaç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Karaağaç için Isparta Şehir Hastanesi morgundan askeri törenle alınan Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin ardından askeri konvoy eşliğinde memleketi Erzincan'a gönderildi.