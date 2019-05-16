EKKK 6.Bölge Birliği'nden SGK Haftası ziyareti

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (EKKK) Altıncı Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, beraberinde esnaf odalarının başkanlarıyla birlikte Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Isparta İl Müdürü Hüseyin Karagöz'ü ziyaret etti. Başkan Tural, Isparta'da esnafın SGK'nın hizmetlerinden memnun olduğunu söyledi.

Tüm SGK çalışanlarının ve vatandaşların Sosyal Güvenlik haftasını kutlayan EKKK Altıncı Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, “Isparta'da esnaf kesimi SGK ile iletişim düzeyi yüksek seviyede çalışma yürütüyor. Kurum çalışmalarından memnunuz. Tabi ki esnafımızın sosyal güvenlik konusunda çözüm bekleyen sorunları var. Özellikle prim ödemelerinde Bağ-Kur'lu esnafımız 9 bin iş günü pirim ödemek zorundayken, işçiler için sigorta pirimi ödeme günü 7bin 200. Tabi bu konuda esnafımızın lehine olabilecek bir düzenleme bekliyoruz. Bağ-Kur pirim ödemeleri yüksek. Ödeme oranlarının düşürülmesi konusunda da çözüm bekliyoruz. Kurumunuzla ilgili hizmetlerde bize bir şikayet ulaşmıyor. Çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Sosyal Güvenlik haftanızı tebrik ediyorum” dedi.

Karagöz: “İnsanımıza düzenlemeleri anlatıyoruz”

SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz de, ziyaretlerinden ötürü Başkan Ahmet Tural ve esnaf odası başkanlarına teşekkür etti. 5502 sayılı kanun düzenlemesinin ardından 16 Mayıs tarihi itibariyle sosyal güvenlik haftasının kutlanmaya başladığını anımsatan Karagöz, “Gayemiz vatandaşlarımızı sosyal güvenlik konularında bilgilendirmek. Sosyal güvenliği gündeme tutmak. Bize bağlı sivil toplumu kuruluşlarını ziyaret ederek kurumumuz çalışmaları hakkında istişare yapıyoruz, ilişkilerimizi sıcak tutuyoruz. Üç kurumun birleşmesiyle yeni bir kurum oluştu. İnsanımıza yeni haklar verildi kolaylıklar sağlandı. Bunları anlatmamız gerekiyor. Bir çok insanımız ciddi hakları olduğu halde nasıl kullanacağını bilmiyor. Bu vesileyle bu hafta kapsamında bunları anlatmak adına bize fırsat veriyor” diye konuştu.

Ziyaret, iyi dilek temennilerle son buldu.