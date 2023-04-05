Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce'ye Isparta'dan seçim göndermesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye seçim göndermesi yaparak "Birileri ben ayrı mücadele edeceğim, diyebilir. Sizler bu birliğin gücünün bir parçası olmak zorundasınız.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde Isparta'ya geldi. Esnaf ziyaretlerinin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda halk buluşması gerçekleştiren İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye göndermede bulundu. Millet İttifakı'na davet eden İmamoğlu, yaptığı konuşmasında “Benim güzel hemşerilerim bakınız ortada güçlü bir ittifak var; milletin ittifakı, elbette hepinizi oraya davet ediyoruz. Birileri ben ayrı mücadele edeceğim, diyebilir. Ben konuya girmiyorum, yolu açık olsun, beni ilgilendirmiyor. Ama aranızdan bir kişi bile bu birlikten ayrılmayacak. Sizler bu birliğin gücünün bir parçası olmak zorundasınız. Gelin bu coşkulu büyük topluluğa, bu güzel Millet İttifakı'na katılın. Ayrılmayın, uzaklaşmayın, milletçe başaralım. Birliğin gücünden ayrılmayın, Millet İttifakı'ndan ayrılmayın. Gelin bu işi ilk turda bitirelim” ifadelerini kullandı.