Elazığ'da göçük altında kalarak yaralanan depremzede Isparta'da ameliyat oldu

Elazığ'da meydana gelen depremde 2. kattan düştükten sonra üzerine bina yıkılan ve topuk kemiği (kalkaneus) parçalanan hastanın tedavisi Isparta'da yapıldı.

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi 24 yaşındaki Mücahit İşler, 2. kattan düştükten sonra üzerine bina yıkıldı. Belden alt tarafı göçük altında kalan İşler'in, yapılan ilk müdahale sonrasında topuk kemiğinde parçalanma olduğu tespit edildi. Ameliyat olması gereken genç Isparta'ya geldi.

SDÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Tolga Atay başkanlığında yapılan başarılı bir operasyon sonucu sağlığına kavuşan Mücahit İşler, “Göçük altından kurtarıldıktan sonra yapılan ilk müdahale ile ameliyat olmam gerektiği söylendi. Yaptığımız araştırmalarda Prof.Dr. Tolga Atay hocamıza ulaştık. Elazığ'dan kendisine ameliyat olmak için Isparta'ya geldik. Allah devletimizden razı olsun burada imkanlar çok iyi, geldiğimiz andan itibaren herkes yardımcı oldu. Tüm çalışanlara hastane idaresine ve özellikte Tolga hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.

Ameliyatla ilgili kısa bilgi de veren Prof.Dr. Atay, “Kalkaneus kırıklarının tedavisi oldukça önem arzetmektedir. Bu tür kırıklar tedavi edilmediği takdirde iş gücü kaybına varan sağlık sorunları meydana getirir. Tüm ülkemizi yasa boğan Elazığ depreminde ikinci kattan düşen ve sonrasında üzerine binanın yıkılması sonucu göçük altında kalan hastamızı, yaptığımız tetkikler sonrasında ameliyata aldık. Oldukça başarılı geçen ameliyat sonrasında kısa sürede sağlığına kavuşarak memleketine geri dönecek” dedi.