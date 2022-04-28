Elektroşok ile avladıkları 200 kilogram sazanı bırakıp kaçtılar

Eğirdir Gölü'nde yasağa rağmen av yapan kaçak avcılar yakalanacaklarını anlayınca elektroşok ile yakaladıkları 200 kilogram sazan balığını bırakıp kaçtı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından Eğirdir Gölü kıyı şeridinde karadan yapılan denetimlerde, elektroşokla avlanmış olan 200 kilogram sazan balığı, kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre uzunluğunda 1 adet ığrıp ve 100 metre uzatma ağı ele geçirildi. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığının destekleriyle Eğirdir Gölü kıyı şeridinde karadan yapılan denetimlerde, elektroşokla avlanmış olan 200 kg sazan balığına, kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre uzunluğunda 1 adet ığrıp ve 100 metre uzatma ağına 1380 sayılı ‘'Su Ürünleri Kanunu'' gereği el konuldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada “Üreme döneminde yer alan balıkların katliamlarına sebebiyet veren bu kaçak avcılık girişimlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.