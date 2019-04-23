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Ellerini boyayan çocuklar, Türk Bayraklı beyaz afişe el izlerini bıraktılar

Isparta Ülkü Ocakları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 99.

Isparta Ülkü Ocakları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 99. Kuruluş yıldönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kent meydanında ay yıldızlı beyaz afiş üzerinde çocuklara el boyama tekniğiyle iz baskısı yaptırıldı. Düzenlenen etkinlikle birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesinin amaçlandığı vurgulandı.


Türk Milleti'nin birlik ve beraberliği ile gelecek nesillerde de devam etmesi amaçlanan etkinliğe çok sayıda çocuk ve vatandaş katıldı. Oluşturulan alanda kurulan boyalara ellerini bulayan çocuklar, ay yıldızlı beyaz afişe izlerini bırakarak farklı bir deneyim yaşadılar.


Yapılan etkinliğin, birlik ve beraberliğe üst seviyede ihtiyaç duyulan günlerde, milliyetçilik, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesinin amaçlandığını belirten Isparta Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, “Türk Milleti'nin ulusal egemenliğini ilan ettiği o kutlu günün 99. yılı ve o kutlu günün atfedildiği yarınlarımızın teminatı çocuklarımızla beraber farklı bir etkinlik düzenleyelim istedik. Bugün bayramı yaşayan çocuklarımız, bu deneyimle bayramlarına farklı bir anlam daha kattılar. Burada bıraktıkları el izleriyle, birliği, beraberliği ve kardeşliklerini de o izlerle beyaz afiş üzerine yansıttılar” dedi.


Gün boyu devam eden sonunda Ülkü Ocakları mensupları ile çocuklar, hatıra pozu çektirdiler.

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