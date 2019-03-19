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Elma işçilerinden Türk Bayraklı milli mesaj

Isparta’nın Gelendost ilçesinde elma bahçesinde çalışan işçiler 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde elma bahçesinde çalışan işçiler 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104.yıldönümü münasebetiyle bahçede Türk Bayrağı açarak milli bir mesaj verdiler.


Bahçelerde çalıştıkları esnada bir ara gelen hemen her yaştan budama işçileri, ay yıldızlı Türk Bayrağı ile zaferi kutlayarak, ‘Ne mutlu Türküm diyene' dediler.


İşçilerin anlamlı mesajı, sosyal medya üzerinde paylaşıldıktan sonra çok sayıda beğeni yapılarak, paylaşıldı.

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