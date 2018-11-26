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Emekli Emniyet Müdürü AK Parti'den belediye başkanı aday adayı oldu

Burdur İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinden emekli olan Mustafa Dişçi, Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar Kasabası’nda AK Parti’den belediye başkanı adaylığı müracaatında bulundu.

Burdur İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinden emekli olan Mustafa Dişçi, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar Kasabası'nda AK Parti'den belediye başkanı adaylığı müracaatında bulundu.


Burdur Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar Asayiş - Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan, Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptıktan sonra Burdur İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevindeyken emekliye ayrılan Mustafa Dişçi, memleketi Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar Kasabası'ndan belediye başkanı aday adaylığı müracaatında bulundu.


AK Parti Şarkikaraağaç İlçe Başkanı Selçuk Gökmen'e evraklarını teslime ettikten sonra resmi müracaatını tamamlayan Mustafa Dişçi, doğup büyüdüğü kasabaya hizmet yapmak için 2019 Yerel Seçimleri'nde başkanlık görevine talip olduğunu ifade etti.

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