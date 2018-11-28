Emlakçıdan cep telefonu ile arazi takası ilanı

Isparta'da sosyal medya üzerinden cep telefonu ile tarla takas edileceğine ilişkin ilan veren emlakçı fenomen oldu.

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden satış yaptığı arazilerden birinin ilanına, ‘505 metrekare tarla İphone X ile takas olur' yazan emlakçı Musa Ali Solmaz, "Küleönü'nde satılık tek tapu tarla, mandıra bölgesinde, belediye besihane ruhsatı ve elektrik veriyor. Yatırımlık güzel yer, komisyon yok. Yer kendimizin, tapu satışa hazır" notunu düştü. Yapılan paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırırken, emlakçı Musa Ali Solmaz konuyla ilgili takas için çok sayıda telefon aldığı söyledi.

"Alım gücünü kolaylaştırmak için böyle bir satış yoluna gittik"

Kentte yaklaşık 9 yıldan bu yana emlakçılık sektörüyle ilgilendiğini söyleyen Musa Ali Solmaz, "Fiyatı uygun olan yerlerimiz var. Şu anda elimizde 10 parça yer vardı. İnsanlarımızın alım gücünü kolaylaştırmak ve cep telefonlarını da bu şekilde değerlendirmeleri için sosyal medya aracılığıyla böyle bir satış yoluna gittik. Faydalı olduğunu da gördük" dedi.

"Bayağı ilgi gördü"

Cep telefonu, motosiklet veya elektrikli bisiklet gibi mallar ile gayrimenkul takaslarını değerlendirebildiklerini kaydeden Solmaz, "Her bütçeye ve talebe göre, gayrimenkulümüz elimizde mevcut olduğu için sektörün önünün açılması için böyle bir yola başvurduk ve çalışma yaptık. Bayağı bir ilgi gördü. Cep telefonu olsun, motosiklet veya araba olsun; gayrimenkul olarak her bütçeye uygun yerimiz olduğu için insanlar hem bu mallarını değerlendirdiler hem de biz gayrimenkulümüzü değerlendirdik. Genç nesiller cep telefonu verip yatırıma yöneldiler, daha mantıklı oldu. Bu alım yapacak olan arkadaşların da hoşuna gitti. En azından cep telefonu, motosiklet ve arabalarını değerlendirme imkanı oldu. Olumlu bir dönüş aldık" diye konuştu.

"Hem güldüler hem de olumlu görüşlerde bulundular"

İnsanların, verilen ilanı gördüklerinde hem güldüklerini hem de yatırım için uygun olduğu düşüncesinde olduklarını ifade eden Solmaz, "Önümüzdeki günlerde de hızlı bir şekilde bu şekilde çalışma yapmayı düşünüyoruz. Zaten ona göre yerlerimiz de mevcut. Bunun tüm kesimlerdeki insanlar ve bizim için de ekonomiyi canlandırmak adına uygun olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cep telefonlu yatırıma davet

Cep telefonundan canlı yayın yaparak insanları gayrimenkul yatırımı yapmaya davet eden Solmaz, elinde bulunan cep telefonunu da bir arazi takası sonucunda aldığını, herkesi böyle bir yöntemle yatırıma davet ettiğini sözlerine ekledi.