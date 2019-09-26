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Emrespor, şampiyon takımdan transfer yaptı

Isparta 1.

Amatör Futbol Ligi ekibi Emrespor, dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz yıl Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup'ta şampiyon olan Burdur Bucak Belediye Oğuzhanspor'un kanat ve orta saha oyuncusu Süleyman Karaağaç'ı transfer etti. Futbola Meydan Gençlikspor, Ok Spor, Antalyaspor A.Ş. Muratpaşa Belediyespor, Demre Belediyespor, Kepez Belediyespor, Korkuteli Belediyespor ve son olarak da Bucak Belediye Oğuzhanspor forması giyen Karaağaç'ın Bölgesel Amatör Lig'de 32 maçı bulunuyor. Karaağaç, Korkuteli Belediyespor'la oynanan özel maçta da ilk 11 de görev aldı.

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