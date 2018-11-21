Engelli aracıyla metrelerce sürüklendi, çarpan sürücü yardım etmek yerine kaçıp gitti

Isparta'da cuma namazından çıktıktan sonra engelliler yararına düzenlenen etkenlikte görev almak üzere akülü engelli aracıyla seyreden bedensel engelli vatandaş elektrikli bisikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada engelli adama çarpan elektrikli bisiklet sürücüsünün yardım etmek yerine hızla olay yerinden kaçması da vicdanları yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay 9 Kasım tarihinde Pirimehmet Mahallesi 1714. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinden çarşı istikametine akülü engelli aracıyla seyreden Ünal Özcan (61), kimliği belirsiz bir sürücünün kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle engelli akülü araçtan yola düşerek metrelerce sürüklenen bedensel engelli adam ağır yaralandı. Kazaya karışan ve henüz kimliği belirlenemeyen sürücü ise olayın ardından yerinden kalkamayan engelli Ünal Özcan'a yardım etmek yerine, hızla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

12 gündür yaşam savaşı veriyor

Kazada ağır yaralanan engelli sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenib ardından 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Talihsiz adam yaklaşık 12 günden bu yana hastanedeki yoğum bakım ünitesinde yaşam savaşı verirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Vicdanları sızlatan görüntü: Çarpıp kaçan sürücü 1 saniye bile durmadı

Çevredeki iş yerlerinden birinde bulunan güvenlik kameraları, talihsiz engelli sürücünün yaşadığı kazayı saniye saniye görüntüledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, engelli akülü aracıyla seyreden Özcan'a çarpan elektrikli bisiklet sürücünün kaza yerinde 1 saniye bir durmadığı görüldü.

Özcan ailesi sürücünün bulunması için şikayetçi oldu

Kazanın ardından Özcan ailesi, olay yerinden kaçan elektrikli bisiklet sürücüsünün bulunmasını isteyerek, olayla ilgili davacı ve şikayetçi oldu.

Emniyet güçlerinin, konuyla ilgili tahkikat başlatarak, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi.