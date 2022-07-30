Engelli sporcularla farkındalık maçı yaptılar

AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'nın ilk ve tek tekerlekli sandalye basketbol takımı ile farkındalık maçı yaptı. Türkiye Şampiyonasında beşinci olan Iyaş Selçuklu Ortaokulu'nun Kız Basketbol Takımı ile bir araya geldi.

Isparta'nın ilk ve tek tekerlekli sandalye basketbol takımının Işıkkent Spor Salonunda yaptığı antrenmanı AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Danayiyen ziyaret etti.

Milletvekili Özel ile Başkan Başdeğirmen, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın yaptığı çalışmalarla ilgili antrenör Emek Gök'ten bilgi aldı. Ardından Milletvekili Özel ile Başkan Başdeğirmen, engelli sporcular gibi tekerlekli sandalyeye oturdular, farkındalık maçı yaptılar. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı maçta Milletvekili Özel ile Başkan Başdeğirmen'in takımı 6-6 berabere kaldı.