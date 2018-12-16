Engelsiz kalpler çay partisinde buluştu

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Süleyman Demirel Kongre Merkezinde Isparta Özel Eğitim Uygulama Okulu, Isparta Özel Eğitim Ortaokulu ve Meslek Okulu Bizim Çocuklarımız Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği tarafından düzenlenen Engelsiz Kalpler Çay Partisine katıldı. Ziya Günaydın salona girişinden, çıkışına kadar gençlerin, çocukların ve ailelerinin sevgi seliyle karşılanırken, salonda bulunanlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Böyle özel bir günde özel insanlarla bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Başkan Günaydın, “Bugün çok önemli bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bu güzel çocuklarımızla birlikte olmak istedim. Her bir çocuğumuz sevgi dolu, sevmek istiyorlar, sevilmek istiyorlar. Bende sevmek ve sevilmek istiyorum. İşte burada bütünleştik, çocuklarımızla kucaklaştık. Samimiyetimle ifade etmek istiyorum ki, bugün mutlulukların en yücesini yaşadım. Çocuklarımıza, ailelerinin evlerine bereket gelsin, mutluluk gelsin, daha sağlıklı bir hayat yaşasınlar dileklerinde bulunuyorum” dedi.