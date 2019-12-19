Erasmus projeleriyle Türk kültürünü yakından tanıttılar

Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından desteklenen iki Erasmus Plus Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar projesinin Türkiye basamakları tamamlandı.

Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi'nin aktif olarak yürüttüğü iki projede Romanya, Bulgaristan, Makedonya, İspanya, Portekiz, Litvanya ve Polonya'dan toplam 36 öğrenci ve 16 öğretmen Isparta'da misafir edildi.

Proje kapsamında ayrıca, yapılan etkinliklerde Dijital yeterlilik, Dijital vatandaşlık ve eğitimde cinsiyet eşitliği konuları işlendi.

Öte yandan, birer hafta süren 2 projede de Isparta ve ilçelerini gezen misafir öğrenciler Isparta ve Türk kültürünü daha yakından gözlemlemek amacıyla, gönüllü öğrenciler ve aileleri tarafından evlerde misafir edildi.