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Erdeğer: " Herkes ihtiyacı kadar ekmek alsın "

Isparta Fırıncılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, her ailenin haftada 2 ekmeği çöpe atarak israf ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bu ekmek israfına son vermesi gerektiğini belirten Erdeğer, “Araştırmalara göre bir ailede haftada 2 ekmek çöpe gidiyor. Bu da bir günde 6 milyona yakın ekmeğin israf edildiği anlamına geliyor. İsraf edilen ekmeğe harcanan parayla 100 yataklı 80 hastane ya da 16 derslikle 500 okul yapılabiliyor. " dedi.


Türkiye'de günde üretilen ekmekte yüzde 10-15 civarında israf olduğunu söyleyen Erdeğer " Türkiye'de günde bin 486 ton ekmek israf ediliyor. Bu da yaklaşık 100 tıra bedel. Biz ülkemizde ekmek israf etmesek, insanlara dengeli yedirsek aç olan ülkelerden 5-6 tanesini sadece biz besleyebiliyoruz. O yüzden ekmek israf etmeyin. Fırınlar 7/24 açık İhtiyacımız kadar ekmek alalım. Biz buğdayı dışarıdan alıyoruz. ” diye konuştu

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