Eski BAKA Genel Sekreteri Özen'e FETÖ mahkumiyeti

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nda (BAKA) genel sekreter olarak görevliyken FETÖ/PDY kapsamında görevden alınan Mehmet Sırrı Özen, hapis cezasına mahkum edildi.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nda (BAKA) genel sekreter olarak görevliyken FETÖ/PDY kapsamında görevden alınan Mehmet Sırrı Özen, hapis cezasına mahkum edildi.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan eski BAKA Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası kesinleşen Özen tutuklanarak cezaevine gönderildi.