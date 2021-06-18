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Eski kayınbiraderi tarafından öldürülen avukat toprağa verildi

Isparta’da eski kayınbiraderi tarafından silahla vurularak öldürülen avukat Ali Kaya toprağa verildi.

Isparta'da eski kayınbiraderi tarafından silahla vurularak öldürülen avukat Ali Kaya toprağa verildi.


Olay dün sabah 6 saatlerinde Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar köyünde gerçekleşti. İddiaya göre, gül toplamaya giden Ali Kaya evinden çıktıktan 300 metre sonra arabayla seyir halinde giden eski kayınbiraderi olan H.K tarafından 3 el ateş edilerek vurulmuştu. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Ali Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirlenmişti. Sütçüler ilçe devlet hastanesinde otopsisi yapılan Ali Kaya'nın cenazesi bugün Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar beldesinde toprağa verildi. Ali Kaya'nın cenazesine Baro başkanı Ünsal Çankaya, ailesi ve sevenleri katıldı.


Öte yandan Jandarmaya verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden H.K. sabah saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. Sütçüler adliyesinde davası görülen H.K.'nın tutuklanmasına karar verildi.

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