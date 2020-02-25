Eski sevgili kurbanı Güleda'nın babası : "Verilecek ceza ne kadar olsa da kızımı geri getirmeyecek "

Isparta'da eski sevgilisi tarafından oturduğu apartta bıçaklanarak ölüdrülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel, " Verilecek ceza ne kadar olsa da kızımı geri getirmeyecek " dedi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugünkü duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan, Cankel'in babası Mustafa Cankel, Isparta, Aydın, Antalya, Muğla Barolarının temsilcileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, kadın hakları derneği üyeleri ve taraf avukatları katıldı. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, maktulü tehdit etme, mektup yazma, dövme, boğma ve bıçaklama gibi gerekçelerle planladığı olayı canavarca hisle gerçekleştirmeyen sanığın hiçbir pişmanlık göstermemesi gerekçesiyle "Kasten öldürme" ve "Tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

“Hep beraber ülkemizde kadın cinayetini tarihe gömmek için yollarda olacağız”

Duruşma sonrası adliye binası önünde açıklamalar yapan Muğla Baro Başkanı Avukat Cumhur Uzun, kadın cinayetini tarihe gömmek için yollarda olduklarını belirtti. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Uzun, “Ailenin de arkadaşlarımla birlikte vekilliğini sürdürüyoruz. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi ülkemizin kanayan yaralarından biri olan kadın cinayetlerinin bir örneği Isparta ilinde gerçekleşti. Öldürülen Güleda bizim mahallemizin kızıydı. O nedenle Muğla Barosu olarak da yakın ilgi göstermemizin sebebi bu. Ama ülkenin herhangi bir yerinde yaşanan kadın cinayet bizim ülkemizdeki bütün hukukçuların bütün insanlarımızın sorunudur. Bununla mücadele her yönüyle hep birlikte yapılmak durumundadır. Sizlerden ayrı kaldığımız saatler içerisinde duruşma salonunda olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin bir dizi anlatımlarla, açıklamalarla ve savunmalarla geçirdik. Söz konusu yargılamada ortaya çıkan gerçekleş karşısında iddia makamı taammüden adam öldürme suçlamasıyla cezalandırılmasına ilişkin mütalaasında bulundu. Bizler bunun aynı zamanda canavarca bir hisle işlenmiş olmasına işaret ederek açıklamalarımızı yaptık. Mahkeme heyeti sanığın savunmasını hazırlayabilmesi ve savunmasına ilişkin kendisine gerekli sürenin tanınabilmesi için duruşmayı 7 Nisan günü saat 11.00'a erteledi. O gün biz yine burada ve ülkemiz kadın cinayetleri utancından arınıncaya kadar her yerde olmaya devam edeceğiz. Sizlerin değerli katkıları bizim için çok önemli sesimiz, gücümüzsünüz. Bu uğurdaki çabanız bizim tarafımızdan da takdirle karşılanıyor. Hep beraber ülkemizde kadın cinayetini tarihe gömmek için yollarda olacağız” dedi

“Güleda cinayeti de bir kadın cinayetidir”

Muğla Barosu Avukatlarından Alev Öztürk ise Güleda cinayetinin bir kadın cinayeti olduğunu söyleyerek, “Ailenin katılan vekili olarak dosyada yer aldım. Baro başkanımız ve diğer Muğla Barosu kadın hakları komisyonu meslektaşlarımızla birlikte Baro başkanımızın da ifade ettiği gibi içeride olayın gelişimi hakkında sanığın ifadesi ve tanıklar dinlendi ve yine tüm kadın cinayetlerinde olduğu gibi Güleda'nın cinayeti de bir kadın cinayetidir. Herhangi bir cinayet davası değildir. Nitekim içerisinde sanığın savunmaları da bize bunu gösterdi. Yine kadın cinayetinden çıkartıp herhangi bir cinayetmiş gibi savunmayla karşı karşıya kalmış olduk ama tüm olay örgüsü ve değerlendirmeler zaten bunun böyle olmadığını gösterdi ve savcı mütalaasında tasarlayarak öldürmeden cezalandırılmasını talep etti. Biz ayrıca beden ve ruh olarak kendisini savunamayacak durumda bir kişye de bu cinayetin işlendiği gerekçesiyle ayrıca bundan da ek savunmasını talep ettik. O konuda da kendisine ek süre verildi. Duruşma 7 Nisan'a ertelendi” diye konuştu.

Baba Cankel: "Verilecek ceza ne kadar olsa da kızımı geri getirmeyecek"

Güleda'nın Babası Mustafa Cankel, sanık için indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini istedi. Verilecek cezanın ne kadar olsa da kızını geri getirmeyeceğini söyleyen baba Cankel; "Ama bir nebze olsun bizim yüreğimize su serpecek. Diğer kadın cinayetlerinde emsal teşkil edilerek indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini istiyoruz. Acımızı yaşayan herkese teşekkür ediyoruz. Cinayetin canavarca hisle gerçekleştirildiği bütün ifadelerde, otopsi raporlarında mevcut. Tekrar değerlendirmede de onu göz önüne alacaklarını düşünüyorum” dedi.