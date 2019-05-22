Esnafa ölçü aleti muayene uyarısı

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (EKKK) Altıncı Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, ölçü aletinin muayenesini yaptırmayan esnafa bir defaya mahsus sağlanan muafiyetin 28 Mayıs'ta sona ereceğini belirterek, esnafa ‘mağdur olmayın' uyarısında bulundu.

Anayasa'daki 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda yapılan değişikliğin 28 Şubat'ta yürürlüğe girdiğini, ölçü aletinin muayenesini farkında olmadan yaptırmayan esnafa bir defaya mahsus muafiyet getirildiğini hatırlatan Tural, “Küçük esnafımız yaklaşık 150-200 lira değerindeki tartısını, unuttuğu için veya başka sebeplerle muayene ettirmediğinde bunun cezası 2 bin 101 lira. Bu durumda esnafımız, cezayı ödemek yerine yeni bir tartı alıyor. Elektrik, su sayacı, taksimetre gibi diğer ölçü aletlerinde de benzer bir tablo var” dedi.

28 Şubat 2019 tarihinde yapılan kanun değişikliğinde amacın, ölçü ve ölçü aleti kullanıcılarının mağduriyetlerini ortadan kaldırmak olduğunu, uygulamanın 1 Aralık 2018 tarihinden önce bozuk ve damgası kopmuş, damga süresi dolmuş tüm ölçü ve ölçü aleti kullanıcılarının tamamını kapsadığını aktaran Başkan Tural, “Esnafımız 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabilecekler” dedi.

Başkan Tural, esnafın mağdur olmaması için uygulamadan yararlanmaları gerektiğinin altını çizdi.