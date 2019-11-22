Eşyaları tutarak giden şahsın bulunduğu kamyonetin sürücüsüne ceza

Isparta'da kasadaki yükleri tutarak kamyonun arkasında ayakta giden şahsın görüntülerinin ortaya çıkması sonrasında söz konusu araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yerel bir internet haber sitesinde yer alan ‘Aşırı Yüklü Kamyona Şaşırtan Önlem' başlıklı habere göre 13 Kasım günü Isparta Çevre Yolu 142. Cadde üzerinde 32 AL 363 plakalı kamyonetin kasasına koli, çuval vb. eşyalar ile yükleme yapıldıktan sonra bir kişinin yüklerin düşmesini engellemek maksadıyla bir eliyle yükleri tutarak gittiği belirtilerek, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce kamyonetin sürücüsüne ‘kasa içerisinde yük üzerinde yolcu taşımak' kuralını ihlal ettiğinden trafik para cezası uygulandığı kaydedildi.