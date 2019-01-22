ETUDOSD yine Dedegöl Dağı Kış Tırmanışı ile başladı

Geçen hafta sonunda düzenlenen başlangıç tırmanışına Antalya, Bursa, Isparta, Denizli, İzmir, İstanbul ve Sakarya'dan 36 dağcı katıldı.

İlk olarak 19 Ocak Cumartesi günü ETUDOSD'da bir araya gelen dağcılar, otobüs ile Dedegöl Dağı'na hareket ederek Melikler Yaylası Kamp Alanı'na ulaştılar.

Burada konaklayan dağcılar ertesi günü sabah ise Aslan Ayhan liderliğinde tırmanışa geçerek, yaklaşık dört buçuk saat süren yolculukla zirveye ulaştılar.

Fotoğraf çekimi ve kısa bir dinlenmeden sonra dönüşe geçen ekipler, kar yağışı altında kampa dönerek, Eğirdir'e ulaşımla faaliyeti tamamladılar.

ETUDOSD'un ikinci dağ tırmanış etkinliğinin ise 16-17 Şubat tarihlerinde Davras Dağı'nda gerçekleştireceği belirtilirken, günübirlik faaliyetler kapsamında ise 3 Mart'ta Kovada Gölü Milli Parkı- Çandır Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve Adada Antik Kenti etkinliklerinin yapılacağı öğrenildi.